رياضة | أهم الأخبار الساخنة في برشلونة اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم الأخبار الساخنة في برشلونة اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة الإسباني اليوم الموافق العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إصابة رافيينا نجم الفريق بالرباط الصليبي ودفاع جوردي ألبا عن سيرخيو راموس باتهامه بتعاطي المنشطات. وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم :

- جوردي ألبا يدافع عن سيرجو راموس

دافع جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، عن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، الذي اتُهم مؤخرًا بتناول المنشطات، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 أمام يوفنتوس.

وقال ألبا في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الأحد: "هناك عدد قليل من المحترفين مثله. إنه يموت من أجل ريال مدريد والمنتخب الإسباني".

وأضاف "أعتقد أنه على صواب، وأن ما يقال ليس صحيحًا. لا أحب أن أتحدث عن الهراء".

- إصابة "رافينيا" نجم برشلونة بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة البرازيلي رافينيا ألكانتارا نجم الفريق الكاتالوني بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رافينيا سيخض لجراحة في الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يغيب البرازيلي الدولي لمدة تصل إلى 6 أشهر.

- مدير العلاقات المؤسسية ببرشلونة يعلق على هدف ديمبلي

أعرب جييرمو آمور مدير العلاقات المؤسسية ببرشلونة عن رضاه بتعادل الفريق أمس مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال آمور في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية : "التعادل ليس سيئا لأن أتلتيكو من الفرق التي تطمح للفوز بكل شيء ودائما لديه رغبة في المنافسة".

وعن أزمة عثمان ديمبلي، قال آمورو :"يجب على الأشخاص داخل النادي التحدث بأقل قدر ممكن بشأن تلك الأمور. سواريز أدلى بتصريحات لأنه زميله ويعلمه بصورة أفضل".

وأضاف : "هناك الكثير من الحديث حول ديمبلي والهدف ليس سببا لأن يغير أي شيء فهو ليس أول لاعب يسجل في مباراة مهمة ولا يوجد أحد يشكك في جودته كلاعب".