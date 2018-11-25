الان تتابع عمر السومة: حماس لاعبي الاتحاد أفقدهم التركيز وتسبب في خسارتهم أمام الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح -الخليج 365

قال السوري عمر السومة لاعب فريق “الأهلي”، إن الحماس الزائد عند لاعبي فريق الاتحاد هو سبب خسارتهم اليوم أمام فريقه بثلاثية، في ختام الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن لاعبي الاتحاد لم يطبقوا الخطة الفنية لمدربهم لاستعادة المستوى الطبيعي للفريق والعودة للانتصارات، متابعا: “يبقى الاتحاد نادي كبير ولكن الحظ لم يحالفه في طوال المباريات السابقه وعلى لاعبيه أن يبتعدوا عن الحماس الزائد لأنه يُفقدهم التركيز وعليهم أن يطبقوا مايطلبه منهم المدرب من أمور فنية داخل الملعب”.

وفاز فريق النادي “الأهلي” على نظيره “الاتحاد” 3-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الجوهرة”.

وسجل للأهلي عمر السومة في الدقيقة 21 وعبدالفتاح العسيري في الدقيقة 49 وعبدالله السعيد في الدقيقة 76، وسجل للاتحاد فهد المولد في الدقيقة السابعة.

وبهذا الفوز يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يظل الاتحاد في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.