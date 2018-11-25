الان تتابع فضيحة كروية: لاعبون سابقون في منتخب إيران أدمنوا المخدرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هزت فضيحة جديدة بشأن إدمان المخدرات أوساط كرة القدم الإيرانية، بعدما كشف لاعب كرة قدم إيراني سابق عن “مشكلة حقيقية” للاعبي المنتخب الإيراني السابقين، حيث أدمن عدد كبير منهم على المخدرات.

وقال نيما ناكيسا، لاعب المنتخب الإيراني السابق والمسؤول على تطوير كرة القدم في الاتحاد الإيراني، لوسائل إعلام محلية، إن 17 بالمئة من اللاعبين الإيرانيين السابقين، يعانون من إدمان المخدرات، حسب ما نشر موقع “راديو فردة”.

وأوضح ناكيسا: “وفقا للإحصاءات الأخيرة، 17 بالمئة من لاعبي الكرة الذين مثلوا المنتخب الوطني في السابق هم مدمنون على المخدرات اليوم”.

ولعب ناكيسا مع “الجيل الذهبي” لمنتخب إيران، والذي خاض نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، وحصل على المركز الثالث في كأس آسيا 1996.

وسبق للاعبي المنتخب الإيراني التورط في “فضائح” مخدرات، ولكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها شخص يعمل مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم بحجم المشكلة التي يواجهها لاعبو إيران.

ومن اللاعبين اللذين تصدروا العناوين سابقا علي أكباريان، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بعد القبض عليه وبحوزته مخدرات الكوكايين.