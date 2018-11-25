الان تتابع بالثلاثة.. الأهلي يعيد الاتحاد لدوامة الهبوط (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365، تصوير: عبدالرحيم المحلبدي

فاز فريق النادي “الأهلي” على نظيره “الاتحاد” 3-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الجوهرة”، ضمن ختام لقاءات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسجل للأهلي عمر السومة في الدقيقة 21 وعبدالفتاح العسيري في الدقيقة 49 وعبدالله السعيد في الدقيقة 76، وسجل للاتحاد فهد المولد في الدقيقة السابعة.

وبهذا الفوز يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يظل الاتحاد في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.