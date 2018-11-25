شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود يتحدى طموحات دجلة فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى حرس الحدود مع وادى دجلة فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم الاثنين، على ملعب المكس ضمن الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، ويدخل الأول، بقيادة طارق العشرى، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على المصرى بثلاثة أهداف نظيفة فى الجولة الماضية وارتفاع رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الثالث عشر.
ويسعى لمواصلة الصحوة بإضافة ثلاث نقاط جديدة لتحسين وضعه فى الجدول، فيما يدخل دجلة اللقاء برصيد 16 نقطة فى المركز الحادى عشر، بعد تعادله الأخير مع بيراميدز، واطمأن الجهاز الفنى، بقيادة تاكيس جونياس، على جاهزية لاعبيه فنيا وبدنيا، خلال المران الأخير الذى خاضه الفريق أمس وأعقبه جلسة مطولة مع اللاعبين لشرح خطة المباراة، كما طالبهم بالتركيز لصعوبة المباراة.
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