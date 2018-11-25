شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت فى صدام قوى أمام سموحة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى بتروجت نظيره سموحة فى الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب السويس الجديد ضمن الجولة السادسة عشرة للدورى.

وتكمن صعوبة المواجهة فى وجود طارق يحيى، المدير الفنى السابق لبتروجت، على رأس الإدارة الفنية لسموحة، وهو الذى يعلم كل صغيرة وكبيرة عن فريقه السابق، بالإضافة إلى رغبة لاعبى بتروجت فى رد اعتبارهم أمام مديرهم الفنى السابق، وكذلك موقف بتروجت نفسه فى المركز قبل الأخير بالجدول برصيد 12 نقطة من إجمالى 14 مباراة خاضها الفريق.

فى الوقت الذى يحتل فيه سموحة المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ويأمل فى العودة بنقاط المباراة الثلاث للحفاظ على حظوظه بدخول المربع الذهبى، وفضّل طارق يحيى، المدير الفنى لسموحة، دخول فريقه معسكرا لمدة يومين بالقاهرة قبل اللقاء، لفرض الاستقرار والتركيز داخل صفوف الفريق السكندرى.