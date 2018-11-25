شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة على قوائم الترقب.. وإخلاء سبيل المدير المالى للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الأموال العامة وضع هانى زادة، نائب رئيس نادى الزمالك، عضو مجلس الإدارة، على قوائم الترقب والوصول، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن «حسابات وأموال نادى الزمالك».

وجاء قرار النيابة الذى تسلمته الجهات الأمنية بعد أن أصدرت النيابة عدة قرارات استدعاء له دون أن يحضر، وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره.

من جهة أخرى، أمرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بقبول استئناف محمد الشهاوى، المدير المالى السابق للنادى، على قرار تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية فى نفس القضية.

وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، حيث وجهت النيابة له «اتهامات بالاشتراك مع آخرين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء وتغيير عملات أجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية».