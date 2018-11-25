شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة «صلاح».. عبدالله السعيد يسجل هدف في ديربي جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قضى عبدالله السعيد على آمال اتحاد جدة في العودة في مباراة دربي جدة ضد الأهلي، بهدف ثالث. واستغل السعيد تمريرة حريرية من حسين المقهوي في الدقيقة 76 ليضعها بطريقة رائعة شبيه بطريقة تسجيل النجم المصري محمد صلاح، من فوق فواز القرني. وكان اتحاد جدة قد تقدم بهدف لفهد المولد، قبل ثلاثية الأهلي. وشارك السعيد قبل نهاية الشوط الأول في محل المصاب جيانيني تافاريس، أما محمد عبدالشافي فيقود صفوف الراقي.

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