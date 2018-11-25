الأهلي يزيد من أوجاع الاتحاد بثلاثية قاتلة في مرماه

عمق الأهلي السعودي نظيره اتحاد جدة بعد ثلاثية احتضنتها شباكه مقابل هدف وحيد أحرزه فهد المولد، في ديربي جدة الذي اقيم مساء الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) في ختام الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح الاتحاد التسجيل عن طريق فهد المولد (7) فيما احرز اهداف الأهلي، المتخصص في شباك الاتحاد عمر السومة (21)، عبدالفتاح عسيري (49 ) وعبدالله السعيد (77).

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقي الاتحاد بلا انتصارات وبنقطتين فقط، وفي المركز الاخير.