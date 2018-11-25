الأهلي يحسم الديربي بثلاثية ويضاعف أحزان الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفض الأهلي أن يتذوق جاره الاتحاد طعم الاحتفال بالفوز الأول في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وألحق به هزيمة قاسية بلغت 3-1.

فبعد أن سمح الأهلي لمضيفه بالتقدم بهدف، عاد وقلب عليه الطاولة في المواجهة التي جرت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة) في ختام لقاءات الجولة العاشرة.

وتقدم الاتحاد أولا بهدف مبكر سجله فهد المولد في الدقيقة السابعة مستغلا تمريرة من وسط الملعب بين دفاع الأهلي توغل بها قبل أن يواجه محمد العويس ويضع الكرة على يساره.

واستغل الأهلي تراجع الاتحاد واعتماده على الهجمات المرتدة ليفرض أسلوبه وسيطرته على وسط الملعب حتى أدرك له السوري عمر السومة هدف التعادل من ضربة رأسية (21).

ورغم امتلاك الأهلي زمام الأمور أكثر من نظيره الاتحاد إلا أنه لم ينجح في إضافة هدف ثان في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، بادر الأهلي بامتلاك الكرة مجددا ونجح في إحراز هدف سريع عن طريق عبدالفتاح عسيري (49) بعد جملة رائعة.

أما الهدف الثالث والأخير، فتكفل به المصري عبدالله السعيد في الدقيقة 76.

وعزز الأهلي موقعه في المركز الثالث رافعا رصيده إلى 22 نقطة، بينما بقي الاتحاد على نقطتيه السابقتين كرصيد رمى به في آخر ترتيب فرق الدوري نتيجة تلقيه 8 هزائم من أصل 10 مواجهات، فيما كسب نقطتيه من تعادلين.