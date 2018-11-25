شكرا لقرائتكم طولان : "عقلية اللاعب المصرى زى العامل يشتغل وينام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندري إن فريقه أهدر ثلاث نقاط مهمين أمام نظيره طلائع الجيش فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 – 1 .

أضاف طولان فى تصريحات صحفية عقب المباراة أن تعادل زعبم الثغر أمام طلائع الجيش يعتبر بطعم الهزيمة خصوصا أن الفريق السكندري كان الأكثر خطورة فى الهجمات والإيجابية على المرمى فى الربع ساعة الأخيرة.

وشبه طولان عقلية اللاعب المصري بالعامل خصوصا بعد تسجيل الأهداف قائلا :" اللاعب المصرى مثل العامل المصرى يحرز الهدف وينام عليه مثل الموظف يشتغل ولما يعمل فلوس ينام فى البيت".

تابع المدير الفنى للاتحاد السكندري انتقاده للاعبين فى الدوري المصري مشيرا إلى أن اللاعب لا يستطيع خوض مباراتين متتالتين بنفس الأداء الجيد والقوة البدنية مؤكدا أن سيسيه وبناهينى ومجدى كانوا بعيدين عن مستواهم الفنى فى لقاء اليوم.

أكد المدير الفنى للاتحاد السكندري على صعوبة المنافسة فى مسابقة الدوري الموسم الحالي مشيرا إلى أنه طلب من إدارة زعيم الثغر تدعيما فى بعض المراكز فى الانتقالات الشتوية القادمة .

ووجه ى طولان الشكر لجمهور الاتحاد الذى لم يكل من تشجيع فريقه حتى الدقائق الأخيرة من المباراة مؤكدا انه على درجة من الوعى والفهم .