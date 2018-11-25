شكرا لقرائتكم جروس يستقر على عودة كاسونجو لقيادة الزمالك امام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على عودة الكونغولى كاسونجو لقيادة الهجوم الأبيض فى مباراة الجونة غدا الاثنين ضمن الأسبوع الـ 16 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وتعرض كاسونجو لانتقادات لاذعة بسبب إضاعة الفرص السهلة مع الزمالك وغاب عن فريقه فى آخر مباراتين حيث لم يشارك أمام الإنتاج الحربى لأسباب فنية بينما غاب أمام الداخلية لتواجده مع منتخب بلاده .

وقرر السويسرى جروس استبعاد عمر السعيد من التشكيلة الأساسية للزمالك فى مباراة الجونة وإعادة الكونغولى كاسونجو الذى أثبت إجادته فى هذا المركز رغم إهدار الفرص لكنه ظهر بمستوى أفضل من السعيد .