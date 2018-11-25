وفاة مدافع مدينة سوانسي السابق عن عمر 45 سنة

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جدة - عمرو شويل توفي مدافع مدينة سوانسي السابق كيفين أوستن عن عمر يناهز 45 عاما بعد معركة ضد سرطان البنكرياس.

لعب أدلى أوستن في مركز الظهير أو الظهير الأيسر ، 150 مباراة للنادي الويلزي بين عامي 2004 و 2008 وفاز بسبعة بطولات لترينيداد وتوباجو.

وقد ساعد أوستن في الفوز بلقب "سوانسي" من دوري الدرجة الثانية عام 2005 ، ورفع لقب دوري أبطال أوروبا لعام 2008 ، وكأس رابطة كرة القدم لعام 2006.

كان يتلقى العلاج منذ تشخيص إصابته بالسرطان في عام 2017.

وقال سوانسي سيتي في بيان: "إن فريق سوانز كان على اتصال مع عائلة كيفن ، الذي أراد أن ينقل أن النادي كان دائما مكانا خاصا في قلبه.

"أرادوا شكر الجميع على كلماتهم الكريمة ودعمهم ، لكنهم طلبوا احترام خصوصيتهم في هذا الوقت الحزين."

بدأ أوستن مسيرته في دوري كرة القدم مع ليتون أورينت ، بعد أن انتقل من فريق سافرون والدن تاون في الدوري عام 1993.

قام بأكثر من 100 مباراة لكل من أوس ولينكولن ، الذي انضم إليه في عام 1996 وساعد في الفوز بالترقية من الفرقة الثالثة.

أمضى أوستن وقته في بارنسلي وبرينتفورد وكامبريدج وبريستول روفرز ، لكن كان في سوانسي حيث حقق أكثر فترات نجاحه بعد توقيعه عام 2004 ، ففاز بهدفين في أربع سنوات بالإضافة إلى كأس رابطة كرة القدم.

غادرت أوستن المولودة هاكني سوانزي إلى تشسترفيلد في عام 2008 ولعبت أيضا مع دارلينجتون وبوسطن قبل أن تتقاعد في عام 2012.

جنبا إلى جنب مع سوانسي ، أعربت الأندية السابقة الأخرى لأوستن عن حزنها على وفاته وقدمت تعازيها لعائلته.