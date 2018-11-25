شكرا لقرائتكم الشوط الأول..الاتحاد السعودي يتعادل 1 - 1 مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والأهلى بالتعادل الإيجابى 1 - 1 فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الملك عبد الله " الجوهرة المشعة " ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدوري السعودي.
تقدم فهد المولد لاتحدا جدة بالهدف الأول فى الدقيقة 7 من عمر المباراة قبل أن يتعادل عمر السومة للأهلى فى الدقيقة 21.
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