شكرا لقرائتكم فهد المولد: لا أعرف ما يحدث في الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف فهد المولد مهاجم اتحاد جدة أنه لا يعرف ما يحدث مع ناديه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما أمضى 10 جولات دون تحقيق أي فوز، مطالباً الاتحاديين بالتكاتف أكثر.

وقال المولد الذي سجل هدف فريقه الوحيد في ديربي جدة: نحاول الخروج من دائرة الهزائم ولا أعرف ماذا يحدث في الفريق والاعتذار للجماهير لم يعد كافياً، نحن نتدرب جيداً في التمارين لكن لا نحصل على النتائج.

وواصل: لعبنا في الشوط الأول جيداً حتى أن الأهلي لم يستطع تشكيل خطورة على المرمى لكن فقدنا التركيز بداية الحصة الثانية وسجل الأهلي هدفه الثاني وهنا بدأ الانهيار. وزاد: يجب أن نتكاتف جميعاً ونعيد الاتحاد إلى الانتصارات.