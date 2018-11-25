شكرا لقرائتكم عبدالفتاح عسيري: لن أحتفل أمام الاتحاد مستقبلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالفتاح عسيري لاعب أهلي جدة ومسجل الهدف الثاني في الديربي، أنه لن يحتفل أمام ناديه السابق الاتحاد، مشيراً إلى أنه لم يصل إلى أي اتفاق مع ناديه الحالي حول تجديد تعاقده.

وسجل عسيري الهدف الأهلاوي الثاني في الدقيقة 50 ليمنح فريقه التفوق في الديربي الذي انتهى أهلاوياً 3-1 ليرتفع رصيد الأهلي إلى 22 نقطة في المركز الثالث.

وقال عسيري: أخطأت في مرة سابقة عندما احتفلت بتسجيل هدف في مرمى الاتحاد، واعتذر وأؤكد أنني لن أحتفل في أي مرة أسجل بها هدفاً بمرمى الاتحاد.

وحول مستقبله مع النادي، أجاب: ينتهي عقدي في فترة الانتقالات الشتوية، حدثت مفاوضات شفوية مع الأهلي ولم يحدث التوقيع حتى الآن، لكن أؤكد للجميع أنني لم أوقع مع الأهلي ولم أتفق مع الاتحاد أو غيره على الانتقال.