شكرا لقرائتكم "الرابطة" توقع عقد رعاية ضخم لرعاية دوري الدرجة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت رابطة دوري أندية الدرجة الأولى، برئاسة مسلي آل معمر، عقداً مع شركة المسافر لترعى الأخيرة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى 3 أعوام بقيمة تصل إلى 36 مليونا. وتمت مراسم التوقيع في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور مسلي آل معمر وماجد النفيعي، عضو مجلس إدارة شركة المسافر. وبموجب هذه الاتفاقية، ستصل قيمة العقد إلى 12 مليونا في كل عام وحتى نهاية العقد.

والمسافر هي منصة إلكترونية لحجوزات السفر، تأسست في عام 2012، كما سبق لها أن رعت قمصان عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويشارك في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى 20 ناديا، يتشارك في الصدارة أندية هجر وضمك وأبها.