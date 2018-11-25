شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حسام غريب إلى رئاسة جهاز كرة اليد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد حسام غريب إلى منصبه مرة أخرى فى رئاسة جهاز كرة اليد بنادى الزمالك بقرار من مجلس الإدارة بعدما كان قد رحل مؤخرا .
و من جانبه أكد حسام غريب أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى وضع خطة للاستحواذ على البطولات المحلية والسوبر الأفريقى المقرر له أبريل القادم أمام الأهلى .
يقود فريق الزمالك فنيا باسم السبكى الذى نجح فى الحصول على لقب البطولة الأفريقية مؤخرا بالفوز على الأهلى فى النهائى .
شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حسام غريب إلى رئاسة جهاز كرة اليد بالزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .