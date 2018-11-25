شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حسام غريب إلى رئاسة جهاز كرة اليد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد حسام غريب إلى منصبه مرة أخرى فى رئاسة جهاز كرة اليد بنادى الزمالك بقرار من مجلس الإدارة بعدما كان قد رحل مؤخرا .

و من جانبه أكد حسام غريب أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى وضع خطة للاستحواذ على البطولات المحلية والسوبر الأفريقى المقرر له أبريل القادم أمام الأهلى .

يقود فريق الزمالك فنيا باسم السبكى الذى نجح فى الحصول على لقب البطولة الأفريقية مؤخرا بالفوز على الأهلى فى النهائى .