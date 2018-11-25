شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم الأحد 25 / 11 / 2018 شهد العديد من الاخبار الهامة على راسها إصابة محمد الشناوى حارس الأهلى وغيابه 3 اسابيع ، وتعادل الاتحاد مع الطلائع فى الدورى.

أثبتت الأشعة التى أجراها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى معاناته من تمزق فى العضلة الضامة، وتأكد غياب الحارس الدولى لمدة تصل إلى 3 أسابيع، قبل العودة مجدداً لتدريبات ومباريات الأهلي.

نجح فريق مصر المقاصة فى خطف أغلى ثلاث نقاط له بالدورى حتى الآن بعد فوزه على إنبى 4/3 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان فى مستهل مباريات الجولة السادسة عشر للدورى .

كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن الإدارة الحمراء أوشكت على وضع الرتوش الأخيرة فى ملف التعاقد مع مدرب أجنبى جديد، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للأهلى، عروضاً رسمية لتدريب وفاق سطيف الجزائرى والمصرى والإسماعيلى فى مصر.

عقد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، جلسة مطولة مع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، على هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد.

قام طفل مريض بالسرطان بلعب ضربة البداية فى لقاء الإتحاد وطلائع الجيش التى تقام حاليا باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر للدورى .

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، قائمة مباراة مواجهة الجونة، التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة التى ستقام مساء غدا الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز.

تعادل فريقا الإتحاد السكندرى وطلائع الجيش بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر للدورى .

أكد عصام الحضري حارس مرمي الإسماعيلي، إنه يكن كل التقدير والإحترام لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وجماهير الدراويش، وكذلك اللاعبين، مؤكدًا إن قرار الرحيل في الفترة الحالية جاء لعدة اسباب.

قام وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجولة فى متحف اللجنة الأوليمبية بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة، على هامش زيارته لمقر اللجنة الأولمبية اليوم الأحد.