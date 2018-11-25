شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف : كنت واثق من فوز المقاصة على إنبي .. وأنطوى مهاجم خطير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعرب طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة عن سعادته بالفوز على فريق إنبي بنتيجة 4 – 3 ، في الجولة الـ 16 للدوري والاستمرار في تحقيق الإنتصارات والوصول إلى النقطة الـ 26 فى وصافة الدوري .
وأشار طلعت أن لاعبي المقاصة وانبي قدموا عرضا ممتعا ، ومن أفضل مباريات الموسم ، وجاء أداء الفريقين راقي ومميز على مدار شوطي اللقاء ، مؤكدا انه استمتع بالأداء من خارج الخطوط كمشاهد للكرة الجميلة.
وأوضح طلعت يوسف، أن الأخطاء الساذجة تسببت في اهتزاز شباك الفريق بـ 3 أهداف ، لكن كان لدي الجهاز الفني للمقاصة ثقة في الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاثة ، لأن فريقه كان المسيطر والأفضل والأخطر، من حيث الإنتشار والاستحواذ وخلق فرص التسجيل وهو ما جعل الفريق يستحوذ ويفوز باللقاء ليواصل مشوار الانتصارات .
وعن هاتريك الغاني جون أنطوى ، أكد طلعت يوسف ، بأنه من أفضل واخطر المهاجمين المتواجدين في الدوري المصري ، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه للفريق خلال المباريات المقبلة .
وأكد طلعت يوسف ، بانه هدفه مواصلة التواجد في المربع الذهبي واللعب مع الكبار خاصة أن مشوار الدوري طويل ويحتاج المزيد من الجهد والتركيز.
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