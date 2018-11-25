شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعلن عدم وجود مفاوضات مع عصام الحضري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي، عدم وجود مفاوضات من النادي البترولي مع عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلى، مؤكدا إن النادي في الوقت الحالي لديه ثنائي من الحراس يسيرون بشكل جيد سواء محمود جاد أو البلعوطي.
كما أوضح نائب رئيس إنبي فى تصريحات لليوم السابع إنه مجلس ادارة النادي حريص علي دعم الثنائى جاد والبلعوطى في الوقت الحالي ولم يتم الدخول في مفاوضات مع حارس جديد لضمه في يناير.
شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعلن عدم وجود مفاوضات مع عصام الحضري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .