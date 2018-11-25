شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعلن عدم وجود مفاوضات مع عصام الحضري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي، عدم وجود مفاوضات من النادي البترولي مع عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلى، مؤكدا إن النادي في الوقت الحالي لديه ثنائي من الحراس يسيرون بشكل جيد سواء محمود جاد أو البلعوطي.

كما أوضح نائب رئيس إنبي فى تصريحات لليوم السابع إنه مجلس ادارة النادي حريص علي دعم الثنائى جاد والبلعوطى في الوقت الحالي ولم يتم الدخول في مفاوضات مع حارس جديد لضمه في يناير.