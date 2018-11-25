الزمالك يحذر لاعبيه بالعقوبات حال الاعتراض على الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل مصراوي:

حذرت إدارة الزمالك، لاعبي الفريق، من توقيع غرامات كبيرة، تصل إلى 300 ألف جنيه حال الاعتراض على الحكام، أو الدخول في مناوشات مع المنافسين.

وحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن الإدارة حذرت اللاعبين من تكرار أحداث مباراة الداخلية، خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة، الإثنين، على ملعب بتروسبورت، في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري.

وأشار الزمالك إلى أن الإدارة حذرت اللاعبين من الاعتراض على التحكيم في المباريات المقبلة أو الدخول في أزمات أو مشاكل في المباريات، سواء مع الحكام أو لاعبي الفرق المنافسة أو الأجهزة الفنية.

وهدد الزمالك بتوقيع عقوبة قدرها 300 ألف جنيه على كل لاعب، في حالة مخالفة هذه التعليمات، وافتعال أي أزمة في المباريات.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة أقرب ملاحقيه.