ماذا يدور في عقل جروس قبل مواجهة الجونة؟ أزمة البديل وصراع المهاجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يدخل الزمالك مساء غد الإثنين في اختبار جديد بالدوري المصري عندما يواجه فريق الجونة - الصاعد حديثًا للمسابقة المحلية- ضمن مباريات الأسبوع الـ16.

ويتواجد الزمالك الباحث عن انتصار جديد في الدوري في صدارة الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

كريستيان جروس المدير الفني للزمالك سيدخل المباراة وأمامه العديد من التحديات يستعرضها "مصراوي" في السطور التالية:

- أزمة البديل

في المباراة الماضية أمام الداخلية سيطر مركز الدفاع التفكير الأبرز عند جمهور الزمالك في ظل إصابة محمود حمدي "الونش" وغياب محمد عبد الغني للإيقاف.

جروس لجأ للواقع من خلال الاعتماد على محمد عبد السلام القادم من فريق بتروجت للمشاركة للمرة الأولى في الدوري بجانب هداف المسابقة محمود علاء.

لكن ستظل أزمة قلبي الدفاع في مباراة الجونة هيّ الشغل الشاغل في تفكير جروس حيث سيدخل اللقاء دون بديل سوى محمد "كماتشو" والذي لم يشارك في أي وقت سابق مع الأبيض بالمسابقة المحلية.

قلبي الدفاع ليست الأزمة الوحيدة عند جروس حيث سيدخل المدرب السويسري المباراة بمشكلة أخرى وهو عدم وجود بديل مناسب للتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق.

الزمالك سيدخل مباراة الجونة فاقدًا خدمات حازم إمام والذي لعب مباراة الداخلية الماضية ليكون "كماتشو" هو البديل للنقاز إذا حدث أي جديد لظهير منتخب تونس.

الأمر الثالث في تفكير جروس، من سيقود الجبهة اليسىرى بعد عودة بهاء مجدي للقائمة عقب شفائه من الإصابة بجانب استمرار تواجد عبد الله جمعة والذي شارك في آخر مباراتين مع الزمالك أمام الإنتاج الحربي والداخلية.

- ساسي يهدد

أصبح الدولي التونسي فرجاني ساسي متاحًا لتشكيلة الزمالك من جديد بعدما غاب المباراة الماضية لظروف تواجده مع منتخب بلاده، حيث لجأ جروس في مباراة الداخلية الماضية إلى الاعتماد على محمود عبد العزيز ليكون بجوار طارق حامد.

وبعودة ساسي إلى القائمة الزمالك سيكون ساسي أوفر حظًا من أجل الاعتماد عليه أساسيًا ليصبح بجوار طارق حامد.

- صراع المهاجم

ورقة جديدة استعادها جروس قبل مباراة الجونة وهو خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو والذي غاب المباراة الماضية لتأخره عن موعد وصوله لمصر عقب تواجده مؤخرًا مع منتخب بلاده للمشاركة في التصفيات الإفريقية.

جروس دفع بخدمات عمر السعيد لقيادة هجوم الزمالك كما شارك من قبلها في مباراة الإنتاج الحربي ليساهم في هدف ساهم في فوز فريقه بنتيجة (2-1).

وقد يكون جروس في حيرة بتواجد السعيد وكاسونجو في القائمة حيث بدأ الأول في دخول لأجواء المباريات مع الزمالك من الناحية الفنية بعدما ساهم بهدفين في آخر خمس مباريات عكس كاسونجو الغائب عن التسجيل منذ مباراة إنبي والتي جاءت ضمن الأسبوع الخامس لكن يمتلك الكونغولي معنويات عالية بعدما سجل هدفًا مع منتخب بلاده خلال التصفيات الإفريقية.