بالفيديو.. بعد 57 يومًا.. السعيد يسجل للأهلي في ديربي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز عبد الله السعيد المحترف في صفوف أهلي جدة هدفًا في شباك الغريم اتحاد جدة في المباراة التي تقام على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن قمة الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري السعودي.

السعيد أحرز هدف الأهلي الثالث في المباراة بالدقيقة 75 من زمن أحداث اللقاء بعد تمريرة من الإسباني مانويل خورادو لتصبح النتيجة (3-1) للأهلي.

ويعتبر هذا الهدف هو الثاني لصاحب الـ33 عامًا حيث كانت أولى أهدافه بقميص الأهلي عندما سجل في شباك الباطن في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الرابع.

وكان السعيد انتقل إلى صفوف أهلي جدة في الصيف الماضي قادمًا من صفوف الأهلي.

وشهد اللقاء مشاركة المحترف المصري الآخر وقائد أهلي جدة محمد عبد الشافي الذي شارك في اللقاء كاملاً.

جدير بالذكر أن الأهلي بعد فوزه رفع رصيده إلى 22 نقطة، في المقابل سيتأزم وضع اتحاد جدة حيث سيتجمد في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.