رياضة | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر 25-11-2018 كأس الكونفيدرالية

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موعد مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب

يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي فريق فيتا كلوب الكونغولي اليوم الأحد 25 تشرين الأول/نوفمبر في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة علي ملعب المركب الرياضي محمد الخامس معقل الفريق المغربي العريق بالدار البيضاء، وستكون المباراة منقولة حصرياً على قناة beIN SPORTS HD 1.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات، وكان الرجاء البيضاوي المغربي تأهل الى نهائي كاس الاتحاد الافريقي (الكونفدرالية) لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه إنييمبا النيجيري 2-1 في اياب نصف نهائي البطولة. وكان الرجاء فاز ذهابا بهدف دون رد.

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