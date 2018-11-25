رياضة | لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب

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تستضيف أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018 بين الرجاء وفيتا كلوب الكونغولي مساء يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، في مباراة يأمل فيها جماهير الرجاء الرياضي المغربي تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة من أجل وضع يد على كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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الرجاء الرياضي المغربي بقيادة مديره الفني خوان كارلوس جاريدو يسعى للفوز والتتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، المدير الفني الإسباني الذي سبق وأن تٌوج بلقب هذه البطولة من قبل مع فريق الأهلي المصري، يأمل في أن تكون هي البطولة الثانية له مع الرجاء المغربي.

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وبلغ فريق الرجاء الرياضي المغربي المباراة النهائية من كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد أن تمكن من إقصاء فريق إنيمبا النيجيري، الفريق المغربي فاز على إنيمبا في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، قبل أن يتمكن الفوز عليه إياباً بهدفين لهدف.

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على الجانب الآخر فإن فريق فيتا كلوب الكنغولي تمكن من تحقيق الفوز على فريق المصري البورسعيدي، والتأهل للمباراة النهائية، الفريق الكنغولي تعادل مع المصري في مباراة الذهاب بدون أهداف، قبل أن يفوز برباعية نظيفة على المصري في مباراة الإياب، لتكون بطاقة التأهل لنهائي الكونفيدرالية من نصيب فريق فيتا كلوب.

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موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب

وقد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF أن تقام مباراة ذهاب كأس الكونفيدرالية الأفريقية بين الرجاء وفيتا كلوب مساء يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وفيتا كلوب

وعن القنوات التي ستقوم بالنقل المباشر لمباراة الرجاء ضد فيتا كلوب القادمة في ذهاب كأس الكونفيدرالية، فسيتم نقل المباراة بشكل مباشر على شاشة قناة bein SPORTS HD1 بصوت المعلق جواد بده، كما أن المباراة سيتم إذاعتها لكافة جماهير كرة القدم المغربية من خلال القنوات الأرضية، والتي تُستقبل إشارتها داخل المملكة المغربية.

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