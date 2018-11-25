رياضة | كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب مباشر (Raja) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

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كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب مباشر (Raja) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

توقيت مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب في ذهاب النهائي من الكونفدرالية الإفريقية

جاء موعد مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 ، على أرض إستاد مركب محمد الخامس ، ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية في مباراة ذهاب النهائي ليطفوا بوجه عام على عشاق كرة القدم الإفريقية و بالأخص عشاق ومحبي نادي الرجاء البيضاوي ، مع العلم بأن صافرة الحكم سوف تعلن بدء هذة المباراة في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين جاء توقيت اللعبة في تمام الساعة الـ 11:00 مساءً في الإمارات العربية.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب مباشر (Raja) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

قنوات البث الناقلة لـ مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب يوم الأحد 25-11-2018

دائماً ما تستقبل قناة بي إن سبورتس إتش دي ذلك اللقاء على مسطح شاشاتها عبر برنامج استوديو تحليلي، حيث من المقرر له أن يفتح ذلك البرنامج أمام محبي ومشاهدي هذة البطولة قبل بداية اللقاء بنحو الـ 1 ساعة، وهذا بغرض عرض وجبة دسمة وكبيرة فيما يخص الأمور الفنية للفريقين، ولعل أهم ما يتم تناوله خلال البرنامج الفرص المتاحة لكل فريق ليقتنص الـ 3 نقاط كاملة ليفوز باللقاء.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب مباشر (Raja) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش