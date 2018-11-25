رياضة | هازارد: قدمنا مباراة سيئة أمام توتنهام.. وتعرضت لظلم تحكيمي

أكد النجم الدولي البلجيكي، إيدين هازارد أن فريقه لم يلعب مباراة جيدة أمام توتهام هوتسبير، والكل رأى ذلك، حيث تلقى الفريق خسارة ثقيلة بثلاثة أهداف مع أداء متواضع.

وقال هازارد في تصريحات صحفية: "بدأنا المباراة بشكل سيء للغاية واستقبلنا هدفين بوقت مُبكر. في هذا النوع من المباريات عندما تتأخر بالنتيجة 2-0 فمن الصعب العودة للمباراة، حاولنا العودة ولكن لم يكن ذلك كافياً".

وأضاف: "ليس من السهل أن تستقبل هدفين في أول 15 دقيقة، ضغطنا وحاولنا تسجيل الهدف الأول ولكن بعد ذلك استقبلنا الهدف الثالث. علينا نسيان هذه الهزيمة والمضي قدماً. علينا تحليل ماحدث والتحدث سوياً ومحاولة الفوز مجدداً".

وواصل: "أعتقد أن هناك ضربة جزاء لم تحتسب لي، ولكن القرار يعود للحكم في بعض المرات يكون قراره صحيحاً ومرات خاطئاً، ولكن لا يمكنني لومه. هذه الأخطاء جزء من اللعبة ولا أريد البحث عن أعذار فقد لعبنا مباراةً سيئة".

واختتم: "لم نخسر بسبب عدم إحتساب ضربة الجزاء، كان الفريق بأكمله سيئاً. لديهم لاعبين على مستوى عالي وفريق مُتماسك، وهذا ما رأيناه في ستامفورد بريدج الموسم الماضي. هبط مستوانا قليلاً، ولكن علينا العودة مُجدداً بأفضل حال على أرضية الميدان، علينا العمل بجد والفوز مُجدداً".