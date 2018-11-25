رياضة | هازارد: قدمنا مباراة سيئة أمام توتنهام.. وتعرضت لظلم تحكيمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد: قدمنا مباراة سيئة أمام توتنهام.. وتعرضت لظلم تحكيمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "ليس من السهل أن تستقبل هدفين في أول 15 دقيقة، ضغطنا وحاولنا تسجيل الهدف الأول ولكن بعد ذلك استقبلنا الهدف الثالث. علينا نسيان هذه الهزيمة والمضي قدماً. علينا تحليل ماحدث والتحدث سوياً ومحاولة الفوز مجدداً".
وواصل: "أعتقد أن هناك ضربة جزاء لم تحتسب لي، ولكن القرار يعود للحكم في بعض المرات يكون قراره صحيحاً ومرات خاطئاً، ولكن لا يمكنني لومه. هذه الأخطاء جزء من اللعبة ولا أريد البحث عن أعذار فقد لعبنا مباراةً سيئة".
واختتم: "لم نخسر بسبب عدم إحتساب ضربة الجزاء، كان الفريق بأكمله سيئاً. لديهم لاعبين على مستوى عالي وفريق مُتماسك، وهذا ما رأيناه في ستامفورد بريدج الموسم الماضي. هبط مستوانا قليلاً، ولكن علينا العودة مُجدداً بأفضل حال على أرضية الميدان، علينا العمل بجد والفوز مُجدداً".
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