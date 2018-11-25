رياضة | نهائي الكونفدرالية.. تعرف على تشكيل الرجاء وفيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي الكونفدرالية.. تعرف على تشكيل الرجاء وفيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للرجاء المغربي، عن التشكيلة الرسمية لفريقه والذي سيخوض بها مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي تنطلق بعد قليل ضمن ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وجاءت تشكيلة الرجاء المغربي كالتالي:
أنس الزنيتي، عمر بوطيب، سند الورفلي، بدر بانون، عبد الرحيم الشاكير، ليما مابيدي، إبراهيما نياسي، زكرياء حدراف الحافيظي، سفيان الرحيمي ومحمود بنحليب
أما فريق فيتا كلوب يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:
لاندو جيلور، جلودي نجوندا، نيلسون مونجانجا، جان مارك ماكوسو، فابريس نجوما، موكوكو باتيزاديو، نيكووا لاندو، باتريك ليما مامبويا، ماكيادي بامباني، دجوما شاباني وأوسكار بانجالا.
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