رياضة | قاسم باشا يهزم مطلية سبور وتريزيجيه يهدر ركلة جزاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاسم باشا يهزم مطلية سبور وتريزيجيه يهدر ركلة جزاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز قاسم باشا بثلاثة أهداف نظيفة على فريق ييني ملطية سبور، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من الدوري التركي.

وشارك في المباراة المصري محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر، كأساسي مع فريقه قاسم باشا، حتى نهاية المباراة وأهدر ركلة جزاء.

سجل ثلاثية قاسم باشا كلا من مباي ديني في الدقيقة 6، وفي الدقيقة 17 أهدر تريزيجيه ركلة جزاء، وسجل جوزوي سا الهدف الثاني في الدقيقة 57، وعاد ديني لإحراز الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 84.