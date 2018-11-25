الان تتابع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود الفغم ونائب رئيس الاتحاد نايف الحربي.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض عن الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها الاتحاد خلال الفترة المقبلة ، وأبرزها بطولة المنطقة الشرقية ، كما تمت مناقشة تطوير الرياضة واقامة البطولات والفعاليات في المنطقة، وفي نهاية اللقاء تشرف رئيس الاتحاد بمنح سموه عضوية شرف الاتحاد.