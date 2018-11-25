شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلق على انتقال ثنائي المقاصة الى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق طلعت يوسف المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على أنباء مفاوضات الزمالك مع ثنائي الفريق الفيومي الغاني جون أنطوي ومحمود وحيد، خلال الفترة الأخيرة.

وقال يوسف خلال تصريحات لإذاعة «ردايو مصر»: «من النادي الذي يتحدث عن مفاوضات مع جون أنطوي، والذي يتحدث عن ضم أنطوي يعلن عن مصدره».

وأضاف: «لا يوجد لدي معلومة رسمية مؤكدة من مصر المقاصة بعروض لجون أنطوي أو محمود وحيد».

وتابع: «الأمور تسير في اتجاه لبيع اللاعبين، وإدارة نادي المقاصة لن تأخذ القرار بدون الرجوع لي، وقراري هو الذي سيكون الفيصل في النهاية».

وأكمل مدرب المقاصة: «كنا نريد ضم أحمد الشيخ أول الموسم ولكن الأهلي أصر على الاحتفاظ به وهذا كان قرار خاطئ من إدارة الأحمر».

واختتم: «كنت أفضل مواجهة الأهلي في الدوري هذه الفترة، وليس بعد فترة يناير وهذا حق أصيل لنا».