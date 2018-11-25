شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يتصدر الدوري الإسباني بفوزه علي بلد الوليد بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز فريق إشبيلية على ضيفه فريق بلد الوليد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الشوط الأول من المباراة عبر الدولي البرتغالي «أندري سيلفا» في الدقيقة 30.

هذا الفوز رفع رصيد فريق إشبيلية للنقطة 26 لينفرد بصدارة الدوري الإسباني مستغلًا تعثر قطبي الليجا برشلونة وريال مدريد بفارق نقطة عن النادي الكتالوني وست نقاط عن اللوس بلانكوس، فيما توقف رصيد فريق بلد الوليد عند 17 نقطة بالمركز الثاني عشر.