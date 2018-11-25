شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقالته من الأهلي.. كارتيرون يتمنى التدريب في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، موقفه من تدريب منتخب تونس، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، عقب إقالته من تدريب الأهلي المصري.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إقالة كارتيرون، من تدريب القلعة الحمراء، وذلك بعد الخروج من البطولة العربية.

وقال كارتيرون خلال تصريحات لصحيفة «الصريح التونسية»: «مواجهة الترجي جعلتني أتمنى التدريب في تونس».

وأضاف: «سيكون شرف كبير لو أراد الاتحاد التونسي تدريب نسور قرطاج، لأن أجواء الجماهير التونسية خاصة الترجي أبهرتني».

من جهة أخرى، أثنى كارتيرون على أيمن بن محمد ظهير الترجي، واعتبره لاعبًا عالميًا سيكون له شأن في مونديال الإمارات وسيتلقى عروضًا كبرى.