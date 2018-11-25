شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تأجيل مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية أن مباراة سوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورزلن تقام اليوم وسيتم تحديد موعد لها لاحقا بعد جلسة بين الناديين.

وهاجمت جماهير ريفربليت حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب "المونيمونتال"، أمس مما تسبب فى تعرض عدد من لاعبي فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.

بوكا جونيورز يخوض النهائى الـ 11 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث سبق وأن توج باللقب 6 مرات، ويفصله لقبا واحدا من معادلة رقم جاره إنديبندينتي، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجًا بكأس لبيرتادوريس على مر العصور، فى المقابل يخوض غريمه التقليدي ريفر بليت النهائى السادس أملًا فى الحصول على اللقب الرابع في تاريخه.