رسمياً.. ريفر بليت يعلن تأجيل مباراة السوبر كلاسيكو أمام بوكا جونيورز

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني عن تأجيل مباراته أمام بوكا جونيورز في إياب الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس، والتي كان مقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا مونيمونتال".

وقال ريفر بليت، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) يعلن تأجيل المباراة".

وكان نادي بوكا جونيورز قد طالب بضرورة تأجيل المباراة بسبب عدم تهيئة الظروف لإقامتها بعد الاعتداء على لاعبيه أمس السبت وإصابة بعضهم.

ولم يتم تحديد موعد المباراة الجديد بعد، في انتظار قرار اتحاد أمريكا الجنوبية الرسمي.