شكرا لقرائتكم فالنسيا يستعيد لاعبيه قبل مواجهة يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المدير الفني لفالنسيا، مارسيلينو جارسيا تورال، اليوم الأحد، قائمة من 21 لاعبا، لخوض مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال، بعد غد الثلاثاء، شهدت غياب المصابين، إزكييل جاراي ودينيس تشيريشيف.

وغاب قلب الدفاع الأرجنتيني عن مواجهة رايو فايكانو، السبت الماضي، بسبب مشاكل بدنية، فيما يغيب الروسي تشيريشيف منذ عدة أسابيع، نتيجة لمشكلة في الساق.

وعاد للقائمة الظهير الأيمن الإيطالي، كريستيانو بيتشيني، عقب شهر من الغياب بسبب إصابة عضلية، ومثله قلب الدفاع الكولومبي، جيسون مورييو.

واستدعى مارسيلينو أيضا حارس الرديف، كريستيان ريفيرو، حيث يستدعي دوما 3 حراس في المواعيد الأوروبية.

وضمت القائمة كلا من: "دومينيك ونيتو وريفيرو وفيزو ومورييو وجابرييل باوليستا ودياخابي وجايا ولاتو وبيتشيني وكوندوجبيا وباريخو وجويديس وسولير وكوكلين وواس فيران وجاميرو ورودريجو وسانتي مينا وباتشواي".