شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة ريفربليت وبوكاجونيور رسميا لأجل غير مسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيور إلى أجل غير مسمى وفقًا للحساب الرسمى لقناة أبوظبى الرياضية. وتسود حالة من الترقب داخل الوسط الرياضى بشأن مصير أقوى موجهات الكرة العالمية عبر التاريخ بين أعرق ناديين فى الارجنتين.

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