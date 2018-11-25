شكرا لقرائتكم ألبا ينتقد إدارة برشلونة ويتضامن مع راموس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم جوردي ألبا لاعب برشلونة إدارة ناديه، بسبب تأخرها في تجديد تعاقده، وذلك خلال تصريحات صحفية بعد التعادل أمام أتليتكو مدريد ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني أمس السبت.

وقال ألبا في تصريحات صحفية عند سؤاله عن تجديد عقده مع برشلونة: "ليس لدي أي معلومات عن ذلك، لا أدري ما يفكر فيه النادي بشأني. هذا غريب، لأن عقدي شارف على الانتهاء، ونيتي هي إنهاء مسيرتي هنا، وسنرى. لا أعرف بماذا تفكر الإدارة وما هي نواياها أو متى سيتحدثون إلي".

وعن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، المتهم بتعاطي المنشطات قال ألبا: "هناك عدد قليل من المحترفين مثله. إنه يموت من أجل ريال مدريد والمنتخب الإسباني".

وأضاف: "أعتقد أنه على صواب، وأن ما يقال ليس صحيحا. لا أحب أن أتحدث عن الهراء".

وعن مباراة أتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، قال: "أتلتيكو يملك لاعبين رائعين في الهجوم، وطريقتهم في اللعب منحتهم العديد من النجاحات. عمل سيميوني لا تشوبه شائبة، ولن يتغير".

وختم بالقول: "كل الفرق تهدر الكثير من النقاط وليس نحن فحسب. جئنا بحثا عن الفوز ومن الصعب اللعب هنا، وأمام فريق يقف في الخلف... ليس من السهل خلق الفرص".