شكرا لقرائتكم تريزيجيه يهدر ركلة جزاء وقاسم باشا يفوز بثلاثية فى الدورى التركى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح قاسم باشا التركى فى الفوز بثلاثية نظيفة على حساب مالاتياسبور في الجولة الـ13 لبطولة الدورى التركى اليوم الاحد. وشهدت المباراة اهدار محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا ركلة جزاء بغرابة شديدة خلال المباراة التي أقيمت أمام وقام تريزيجيه بمراوغة مدافع مالاتياسبور داخل منطقة الجزاء، ولم يجد أمامه سوى عرقلته ليحصل على ركلة جزاء، في الدقيقة 17.

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