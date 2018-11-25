شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابى يحسم مباراة الاتحاد و الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا الإتحاد السكندرى وطلائع الجيش بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر للدورى .

تقدم خالد قمر للإتحاد فى الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء ، وتعادل مصطفى محمد للطلائع فى الدقيقة 47 ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة يرتفع رصيد الإتحاد إلى 19 نقطة ومازال فى المركز السادس ، بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب لاعبى الإتحاد الذين ظهر عليهم الرغبة القوية فى حسم اللقاء من بدايته وهو ما تحقق بالفعل فى الدقيقة الخامسة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وضعها اللاعب فى المرمى معلنا عن تقدم زعيم الثغر بهدف .

وحاول لاعبو الإتحاد بعدها استغلال نشوة الهدف بإحراز الهدف الثانى ، إلا أنهم فشلوا بعدما سيطر لاعبو طلائع الجيش على مجريات المباراة وشنوا بعض الهجمات الخطيرة على مرمى الهانى سليمان حارس الإتحاد الذى زاد عن مرماه ببسالة لينهى محمود عاشور حكم المباراة الشوط معلنا عن تفوق سيد البلد بهدف خالد قمر .

وفى الشوط الثانى تغير الوضع تماما بعدما دانت السيطرة للاعبى الطلائع بفضل تألق أحمد كابوريا الذين شن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى الهانى سليمان ومن أول هجمة منظمة نجح مصطفى محمد هداف الفريق فى تحويل عرضية من الجبهة اليمنى فى مرمى الإتحاد معلنا عن هدف التعادل .

بعدها حاول لاعبو الإتحاد إحراز هدف السبق إلا أنهم فشلوا ، فى المقابل قام لاعبى الطلائع ببناء بعض الهجمات إلا أنهم فشلوا فى حسمها فى النهاية ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .