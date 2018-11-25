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رئيس نادى انبى : لم نفاوض عصام الحضرى

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جدة - عمرو شويل أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي، عدم وجود مفاوضات من النادي البترولي مع عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلى، مؤكدا إن النادي في الوقت الحالي لديه ثنائي من الحراس يسيرون بشكل جيد سواء محمود جاد أو البلعوطي.

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كما أوضح نائب رئيس إنبي فى تصريحات لسوبر كورة إنه مجلس ادارة النادي حريص علي دعم الثنائى جاد والبلعوطى في الوقت الحالي ولم يتم الدخول في مفاوضات مع حارس جديد لضمه في يناير.

 

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