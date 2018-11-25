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شكرا لقرائتكم الحضرى يرحل عن الدراويش في يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخطر عصام الحضري حارس مرمى النادي الأسماعيلي ، مجلس إدارة ناديه باستقراره علي الرحيل من الدراويش في يناير المقبل.
ويغيب الحضري عن تدريبات المستبعدين من رحلة بوروندي لمرض والدته حسبما اكد لمسئولى الدراويش
وعلم "الخليج 365 " أن الحضري ابلغ مجلس الإسماعيلي بصعوبة استمراره مع الفريق لنهاية الموسم .
الحضرى
وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، قد أصدر قرارا بتحويل عصام الحضرى للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى.
يأتى ذلك ، بعد تخلفه عن السفر ضمن صفوف بعثة الفريق التى توجهت لبوروندى ، استعدادا لملاقاة بطلها "ماسيجير نيجوزى" الأربعاء المقبل ، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة
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