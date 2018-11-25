شكرا لقرائتكم الحضرى يرحل عن الدراويش في يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر عصام الحضري حارس مرمى النادي الأسماعيلي ، مجلس إدارة ناديه باستقراره علي الرحيل من الدراويش في يناير المقبل.

ويغيب الحضري عن تدريبات المستبعدين من رحلة بوروندي لمرض والدته حسبما اكد لمسئولى الدراويش

وعلم "الخليج 365 " أن الحضري ابلغ مجلس الإسماعيلي بصعوبة استمراره مع الفريق لنهاية الموسم .



الحضرى

وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، قد أصدر قرارا بتحويل عصام الحضرى للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى.

يأتى ذلك ، بعد تخلفه عن السفر ضمن صفوف بعثة الفريق التى توجهت لبوروندى ، استعدادا لملاقاة بطلها "ماسيجير نيجوزى" الأربعاء المقبل ، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة