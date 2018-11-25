شكرا لقرائتكم "المسابقات": تعديل مباريات الهلال والنصر بطلب منهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان لها اوم الأحد أن التعديلات التي تمت على مواجهات النصر والهلال في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جاءت نتيجة لمشاركاتهما في كأس زايد للأندية الأبطال.

وأوضح البيان أن قرار التعديل تم إعلانه رسمياً بتاريخ 18 أكتوبر 2018، وأضاف البيان أن تعديل مواجهات النصر والهلال من قبل لجنة المسابقات تم بناء على ما تم رفعه للجنة من قبل الناديين وحسب رغباتهما وموافقتهما.

وأوضح البيان أن نادي النصر تقدم بطلب تقديم مباراته مع الشباب من السبت 24 نوفمبر إلى الجمعة 23 نوفمبر، وتأجيل مواجهته مع الوحدة من السبت الموافق أول ديسمبر إلى الأحد 2 ديسمبر.

وأشار البيان إلى أن نادي الهلال تقدم بطلب تأجيل مواجهته مع نادي أحد من يوم الجمعة 30 نوفمبر إلى يوم الأحد 11 ديسمبر، مع تقديم مباراته مع النصر من يوم السبت 8 ديسمبر إلى يوم الجمعة 7 ديسمبر، وتأخير مواجهته مع الحزم من يوم الخميس 13 ديسمبر إلى يوم السبت 15 ديسمبر.

وواصل البيان: وافقت اللجنة على طلبات الناديين المشار إليهما، في حين تم رفض طلب نادي الهلال بتقديم مواجهته مع نادي النصر لوجود مباراة للنصر مع الوحدة يوم الأحد 2 ديسمبر، بينما تم اعتماد طلب الهلال بإقامة مباراته مع أحد يوم الاثنين 12 ديسمبر.

وسبق أن انتقد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للرياضة قرارات لجنة المسابقات بشأن تأجيل مباريات بعض فرق الدوري دون الأخرى.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" السبت: سؤال مهم وأوجهه للاتحاد السعودي والأخ عادل البطي ، مباراة أحد والهلال تأجلت النصر والوحدة ما تأجلت ؟ احد يفهمني، أشياء غريبة تحدث وكأن المقصود إفشال الدوري، وقتل المنافسة فيه .. الدوري لـ16 فريق، وكل فريق له حق المنافسة فيه.