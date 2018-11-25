شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: أحترم إدارة الإسماعيلي وجمهوره وقرار الرحيل لعدة أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضري حارس مرمي الإسماعيلي، إنه يكن كل التقدير والإحترام لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وجماهير الدراويش، وكذلك اللاعبين، مؤكدًا إن قرر الرحيل في الفترة الحالية جاء لعدة اسباب.

أضاف الحضري في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن قرار الرحيل وعدم استكمال مدة تعاقده مع الإسماعيلي جاء نظرًا لسوء نتائج الفريق وعدم مساعدته علي تحقيق طموحاته، والإرهاق الذي يتعرض له جراء السفر يوميًا من القاهرة إلي الإسماعيلية، بالإضافة إلي موقف المسئولون معه بعدما تعذر سفره مع بعثة الفريق إلي بوروندي لمواجهة ماسيجير نيجوزي الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، بسبب مرض والدته.

قال الحضري: "تصرف مسؤلو الدراويش في موقف مرض والدتي كتب النهاية، حيث لم يقم أي منهما بالاطمئنان علي حالة والدتي الصحية، ولم يقم أي منهم بالاتصال بي لمعرفة سبب عدم سفري مع البعثة، وفوجئت بأخبار إحالتي للتحقيق، حينها اتخذت قرار الرحيل دون رجعة ، فعندما تغيب الانسانيات في التعامل فلا يمكن الاستمرار".

وعن وجهته المقبلة، أكد السد العالي إنه مازال أمامه وقت كافى لدراسة العروض والوقوف علي أفضلها، موضحًا إنه تلقي عروضًا من عدة أندية محلية وكذلك خارجية أبرزها من الدوري السعودي، رافضًا الافصاح عن أسماء تلك الأندية لحين إنهاء المفاوضات معهم.