شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. خالد قمر يتقدم للاتحاد السكندرى بهدف على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح خالد قمر مهاجم الإتحاد السكندرى فى التقدم لفريقه على طلائع الجيش بهدف مقابل للاشئ فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الأسبوع السادس عشر للدورى . جاء الهدف فى الدقيقة الخامسة من بداية المباراة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وضعها خالد قمر على يسار محمد بسام حارس طلائع الجيش .

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