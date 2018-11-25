"جون" أتى من بعيد.. 5 سنوات كفيلة لانتزاع صدارة الهدافين الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

المهاجم الغاني جون أنتوي، لاعب مصر المقاصة، كان على موعد مع كتابة التاريخ قبل مواجهة فريقه أمام إنبي، لينجح في تسجيل اسمه بأحرف من نور في سجلات هدافي الدوري المصري الممتاز.

أنتوي دخل تاريخ الدوري المصري، بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك إنبي بالمباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب المقاولون العرب، في افتتاح منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الهاتريك، حطم جون أنتوي الرقم القياسي لمواطنه بابا أركو مهاجم طلائع الجيش السابق (61 هدفًا)، وأصبح الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري برصيد 63هدفًا بالمسابقة.

أنتوي البالغ من العمر 26 عامًا أحرز 63 هدفًا في 122 مباراة بالدوري حتى الآن، بواقع 28 هدفًا مع الإسماعيلي، وثلاثة أهداف مع الأهلي، و32 هدفًا مع المقاصة خلال موسمه الثالث مع الفريق.

ويأتي في قائمة الهدافين الأجانب في الدوري خلف أنتوي وآركو كل من: النيجيري بوبا مهاجم اتحاد الشرطة السابق (57 هدفًا)، والسيراليوني تشيرنو مهاجم القناة السابق (54 هدفًا)، والغاني أحمد فليكس مهاجم الأهلي السابق (52 هدفًا).

5 سنوات قبل المجد

الغاني جون أنتوي، صاحب مسيرة ناجحة في الدوري المصري، والتي كانت بدايتها بالاحتراف في نادي الإسماعيلي عام 2013، لنتقل بعدها إلى نادي الشباب السعودي ، وحصل اللاعب على هداف الدوري المصري مع الإسماعيلي برصيد 12 هدف وكان الهداف في الموسم الثاني قبل أن ينتقل إلى نادي الشباب السعودي في فترة الانتقالات الشتوية.

بعد تجربة أنتوي مع الإسماعيلي وانتقال اللاعب إلى الشباب السعودي، دخل الأهلي في مفاوضات لضمه لينتقل له خلال موسم 2016-2017، وسجل 11 هدفا خلال 33 مباراة

، ليعود للمقاصة على سبيل الإعارة قبل ارتداء قميص الأهلي مجددا في موسم 2017-2018.

وقبل انطلاق موسم 2018-2019 استقر بجون أنتوي المقام مع مصر المقاصة ويواصل رحلته لتصدر الهدافين الأجانب بالدوري، ليلعب هذا الموسم 10 مباريات سجل 6 أهداف حتى الآن.

خلال تجربته في الأهلي حقق جون أنتوي لقب الدوري موسمين، بالإضافة لكأس السوبر المصري، سبقها لقب هداف الدوري الممتاز حين كان مهاجما في صفوف الإسماعيلي، ليتوج مسيرة 5 أعوام بتصدر قائمة الهدافين الأجانب لمسابقة الدوري.