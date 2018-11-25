بالفيديو.. تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء ويطيح بها في السماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
حصل محمود حسن "تريزجيه" لاعب قاسم باشا على ركلة جزاء خلال المباراة التي أقيمت أمام مالاتياسبور في الجولة الـ13 من الدوري التركي اليوم الأحد، لكنه تولى تنفيذها وأهدرها.
وقام تريزيجيه بمراوغة مدافع مالاتياسبور داخل منطقة الجزاء، ولم يجد أمامه سوى عرقلته ليحصل على ركلة جزاء، في الدقيقة 17.
وتولى تريزيجيه بنفسه تنفيذ ركلة الجزاء، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة ليفقد فرصة مضاعفة النتيجة لفريقه الذي كان متقدمًا بنتيجة 1-0 آنذاك.
ولعب تريزيجيه خلال الموسم الحالي 13 مباراة استطاع أن يسجل 5 أهداف وصنع 4 في بطولة الدوري التركي.
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