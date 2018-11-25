طلائع الجيش يقتنص تعادلا مثيرا أمام الاتحاد في ملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سقط فريق الاتحاد السكندري في فخ التعادل أمام ضيفه طلائع الجيش، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر بالدوري.

وفشل زعيم الثغر في في تحقيق الفوز بالمباراة التي اقيمت على ملعبه بالاسكندرية وأمام أعين جماهيره.

وتقدم الاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق المهاجم خالج قمر، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل لطلائع الجيش مع حلول الدقيقة 47.

وبتلك النتيجة وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 19 وظل بالمركز السادس، بينمارفع طلائع الجيش رصيده إلى 18 نقطة بالمركز السابع.