بالصور.. الاتحاد السكندري يحقق حلم طفل مريض بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (مصراوي): تصوير - حازم جودة: شهدت مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش لفتة إنسانية بعدما قام مسئولي "زعيم الثغر" بالاستجابة لرغبة الطفل مصطفى كامل بالحضور للمباراة. وتواجد الطفل المصاب بمرض السرطان في ملعب المباراة حيث التقط الصور التذكارية وقام بركل بداية اللقاء وسط تشجيع الجماهير التي حرصت على مؤازرة الطفل. ويواجه الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش على ملعب الاسكندرية ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري. جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

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